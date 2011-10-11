Україна та Словенія мають потенціал

Київ. 11 жовтня, УНІАН. Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ впевнений, що Україна та Словенія мають величезний потенціал для підвищення рівня торговельно-економічного співробітництва.

Як повідомили УНІАН у прес-службі глави Української держави, про це він заявив сьогодні у Києві під час зустрічі з Президентом Словенії Данилом ТЮРКОМ.

Зокрема, як зазначив В.ЯНУКОВИЧ, напередодні візиту Президента Словенії до України відбулося засідання Спільної міжурядової комісії з питань торговельно-економічного співробітництва, яка підбила підсумки роботи. «І ми сьогодні, обговорюючи це питання, зробили висновки, що наші країни мають величезний потенціал для того, щоб підвищити рівень торговельно-економічного співробітництва і підняти рівень товарообігу, який сьогодні залишається на межі приблизно 200 млн. євро», - підкреслив Президент України.

Він також зазначив, що планує сьогодні разом з Д.ТЮРКОМ відвідати бізнес-форум, який проходитиме в Україні в рамках візиту Президента Словенії. «І ця зустріч із представниками бізнесу, я переконаний, дасть новий поштовх торговельно-економічним відносинам», - відзначив В.ЯНУКОВИЧ.

Глава Української держави також назвав важливою завтрашню поїздку Президента Словенії на Харківщину, де він «побачить на власні очі, як розвиваються регіони України». При цьому В.ЯНУКОВИЧ висловив переконання, що розширення міжрегіональної співпраці між Україною і Словенією – це також той потенціал і резерв, який країни повинні використовувати і в торговельно-економічних взаєминах, і, безумовно, в питаннях майбутнього – тобто європейської інтеграції.

«У нас є спільна точка зору на той шлях, який повинна пройти Україна. Я сказав би так: практично немає розбіжностей», - підкреслив Президент України.

Він також подякував Д.ТЮРКУ за стабільну підтримку Словенією українських євроінтеграційних прагнень.