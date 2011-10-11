Співдоповідачі ПАРЄ розчаровані вироком Тимошенко
16:55, 11 жовтня 2011Новини ЄС
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Це приклад криміналізації політичних рішень
Брюссель. 11 жовтня. УНІАН. Співдоповідачі ПАРЄ по Україні Майліс РЕПС та Марієтта ПУРБЕ-ЛУНДЕН розчаровані вироком екс-прем’єр-міністру Юлії ТИМОШЕНКО.
Про це йдеться у їхній заяві, розповсюдженій прес-службою Ради Європи.
«Це приклад криміналізації процесу прийняття політичних рішень», - зазначається у заяві.
«З нашої точки зору це несприйнятно», - зазначають співдоповідачі.
На їхнє переконання, сьогоднішнє рішення суду ще раз підкреслило потребу у повному реформуванні кримінальної судової системи в Україні відповідно до рекомендацій ПАРЄ.
Співдоповідачі також заявили про намір підняти це питання на найвищому рівні під час свого візиту до України 2-4 листопада.
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