Вирок Тимошенко поставить під загрозу відносини з ЄС

Київ. 11 жовтня. УНІАН. Міністр закордонних справ Швеції Карл БІЛЬДТ вважає, що вирок екс-прем`єр-міністру України Юлії ТИМОШЕНКО поставить під загрозу толерантні відносини між Україною та Європейським Союзом.

Як повідомляє сайт Ю.ТИМОШЕНКО, про це К.БІЛЬДТ написав на свій сторінці у Twitter.

”Ми гостро відреагували на вирок Юлії ТИМОШЕНКО в Україні. Це поставить під загрозу всі наші відносини”, - зауважив К.БІЛЬДТ .