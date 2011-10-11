Швеція не бачить підстав для вироку Тимошенко

Москва. 11 жовтня. УНІАН. Швеція не бачить жодних підстав для винесеного сьогодні вироку екс-прем`єр-міністру України Юлії ТИМОШЕНКО.

Про це заявив міністр закордонних справ Швеції Карл БІЛЬДТ на прес-конференції зі своїм російським колегою Сергієм ЛАВРОВИМ, передає РІА «Новости».

”Ми не бачимо, що європейські норми, стандарти і цінності поважають у цій справі (справі Ю.ТИМОШЕНКО - УНІАН)... Ми не бачимо жодних підстав для цього вироку. На мою думку, це – політичний процес”, - сказав К.БІЛЬДТ.