Прем`єри СНД домовилися про вільну торгівлю
20:54, 18 жовтня 2011Новини ЄС
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Угоду підписано в Санкт-Петербурзі
Київ. 18 жовтня. УНІАН. Прем`єр-міністри країн - членів СНД підписали угоду про створення зони вільної торгівлі.
Як повідомили УНІАН у департаменті інформації та комунікацій із громадськістю Секретаріату Кабміну, підписання відбулося сьогодні під час засідання голів урядів країн СНД у Санкт-Петербурзі.
«Робота над угодою продовжувалася 3 роки, відбулося 14 раундів переговорів. Активізувалась робота протягом 2010-2011 років», – йдеться у повідомленні Кабміну.
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