Прем`єри СНД домовилися про вільну торгівлю

Угоду підписано в Санкт-Петербурзі

Київ. 18 жовтня. УНІАН. Прем`єр-міністри країн - членів СНД підписали угоду про створення зони вільної торгівлі. Як повідомили УНІАН у департаменті інформації та комунікацій із громадськістю Секретаріату Кабміну, підписання відбулося сьогодні під час засідання голів урядів країн СНД у Санкт-Петербурзі. «Робота над угодою продовжувалася 3 роки, відбулося 14 раундів переговорів. Активізувалась робота протягом 2010-2011 років», – йдеться у повідомленні Кабміну.

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