Україна та Словаччина змінять угоду про малий прикордонний рух

Київ. 8 грудня. УНІАН. Україна та Словаччина внесуть зміни до угоди про місцевий прикордонний рух.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив на брифінгу директор Департаменту консульської служби МЗС України Андрій ОЛЕФІРОВ.

«Будуть внесені зміни до угоди між Україною і Словаччиною про місцевий прикордонний рух»,- сказав він.

Зокрема, за його словами, передбачається безкоштовний порядок оформлення дозволів, термін перебування у прикордонних зонах збільшується з 30 до 90 днів упродовж 180 днів, максимальний термін розгляду заяв становитиме не 60, а 30 днів.

А.ОЛЕФІРОВ нагадав, що на сьогодні Україна має три угоди про місцевий прикордонний рух - з Польщею, Словаччиною та Угорщиною.