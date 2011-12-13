Брюссель. 13 грудня. УНІАН. Єврокомісія почала підготовку до переговорів з Чорногорією про членство.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, про це йдеться у розповсюдженій сьогодні прес-службою Комісії заяві комісара ЄС з питань розширення та Європейської політики сусідства Стефана ФЮЛЕ.

“Цього тижня Європейська комісія вже почала готувати переговори з Чорногорією, а також підготовчу роботу до швидкого відкриття глав, що стосуються верховенства права, юстиції та фундаментальних прав, відповідно до запиту Європейської Ради”, - зазначається в заяві.

Комісар закликав Чорногорію продовжувати реформи в найближчі місяці. При цьому він наголосив, що Єврокомісія продовжить допомагати країні в її зусиллях, і планує вже в першій половині 2012 року представити доповідь про прогрес Чорногорії в сферах верховенства права, юстиції та фундаментальних прав.

Як повідомляв УНІАН, Європейська Рада на своєму засіданні 9 грудня схвалила рішення про початок переговорів з Чорногорією про членство в ЄС у червні 2012 року.