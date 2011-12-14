Брюссель. 14 грудня. УНІАН. ЄС хоче посилити діалог з прав людини з Росією.

Про це власному кореспонденту УНІАН в Брюсселі повідомив високо посадовий дипломат ЄС напередодні саміту ЄС-Росія, який розпочнеться сьогодні і триватиме до завтра. .

“Є потреба посилити та змінити формат наших консультацій з прав людини. В тому числі, проводити його на рівні міністрів юстиції та внутрішніх справ, а також проводити такі консультації не лише в Брюсселі, але й в Москві”, - сказав співрозмовник агентства.

За його словами, питання перегляду форму консультацій з прав людини буде підніматися європейською стороною на саміті з Росією.