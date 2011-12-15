Депутати Європарламенту хочуть щонайменше кращих умов утримання для Тимошенко

Брюссель. 15 грудня. УНІАН. Депутати Європарламенту готують заклик до української влади щонайменше покращити умови утримання колишнього прем’єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО.

Про це власному кореспонденту УНІАН в Брюсселі повідомила депутат Європарламенту Ребекка ХАРМС (група “зелених”, Німеччина).

“Ми зараз готуємо заклик до українського уряду щонайменше надати їй кращі умови утримання”, - сказала вона.

За словами депутата, цей заклик буде направлений від імені низки депутатів Європарламенту.

Р.ХАРМС зазначила, що такий заклик може бути готовий сьогодні о другій половині дня, після чого він буде направлений українській владі.