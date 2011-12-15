Брюссель. 15 грудня. УНІАН. ЄС та Росія узгодили Спільні кроки з лібералізації візового режиму.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, про це заявили сьогодні на прес-конференції за підсумками 28-го саміту ЄС-Росія лідери обох сторін.

“Це більше відкриває Росію для ЄС та ЄС для Росії”, - зазначив Президент Європейської Ради Херман Ван РОМПОЙ.

“Є реальний прогрес у візовій сфері. Ми довго працювали і сперечалися, в чомусь погоджувалися, головне, що це узгоджено”, - зазначив Президент Росії Дмитро МЕДВЕДЄВ.

Разом з тим, за словами Президента Єврокомісії, скасування віз поки залишається довготерміновою перспективою.

“Мета – безвізовий режим, але навряд чи це станеться наступного року”, - сказав він.

Крім того,під час саміту сторони узгодили внесення змін до угоди про спрощення візового режиму, підписання яких планується вже найближчим часом.