ЄС та Росія узгодили Спільні кроки з лібералізації візового режиму
Однак, скасування віз наступного року не планується
Брюссель. 15 грудня. УНІАН. ЄС та Росія узгодили Спільні кроки з лібералізації візового режиму.
Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, про це заявили сьогодні на прес-конференції за підсумками 28-го саміту ЄС-Росія лідери обох сторін.
“Це більше відкриває Росію для ЄС та ЄС для Росії”, - зазначив Президент Європейської Ради Херман Ван РОМПОЙ.
“Є реальний прогрес у візовій сфері. Ми довго працювали і сперечалися, в чомусь погоджувалися, головне, що це узгоджено”, - зазначив Президент Росії Дмитро МЕДВЕДЄВ.
Разом з тим, за словами Президента Єврокомісії, скасування віз поки залишається довготерміновою перспективою.
“Мета – безвізовий режим, але навряд чи це станеться наступного року”, - сказав він.
Крім того,під час саміту сторони узгодили внесення змін до угоди про спрощення візового режиму, підписання яких планується вже найближчим часом.