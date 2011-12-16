Якщо Київ та Брюссель не узгодять питання переспективи членства, угоду відкладуть надовго

Брюссель. 16 грудня. УНІАН. Якщо Україна та ЄС не узгодять питання щодо перспективи членства до саміту воно буде відкладене надовго.

Про це власному кореспонденту УНІАН в Брюсселі заяви високо посадовий європейський дипломат напередодні саміту, який має відбутися 19 грудня.

“Головні переговірники перебувають в постійному контакті. І сьогодні після обіду вони знову контактуватимуть щодо цього питання”, - сказав співрозмовник агентства.

“Якщо не буде політичної волі узгодити це питання сьогодні, завтра, післязавтра – я маю великі сумніви, що така вол з”явиться, наприклад 22 грудня”, - додав він.

За словами співрозмовника агентства, лідери ЄС та України під час саміту не будуть вести переговори щодо тексту угоди про асоціацію. А питання перспективи членства стосується якраз преамбули цього документу.

Як повідомляв УНІАН, Україна та ЄС розпочали переговори про угоду про асоціацію, яка включатиме зону вільної торгівлі, в 207 році. У листопаді сторони заявили про завершення переговорів на технічному рівні. Разом з тим, восени цього року українська сторона почала наполягати на закріпленні в документі перспективи членства в ЄС для України.

Заява про узгодження тексту угоди про асоціацію може стати головним результатом саміту Україна-ЄС, запланованого на 19 грудня.