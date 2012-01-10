Янукович схвалив ратифікацію угоди з Португалією про соцзабезпечення

Київ. 10 січня. УНІАН. Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ підписав Закон «Про ратифікацію Угоди між Україною та Португальською Республікою про соціальне забезпечення».

Про це УНІАН повідомили в прес-службі глави держави.

Угода, підписана 7 липня 2009 року у м. Лісабон, застосовується до законодавства України щодо: соціального страхування, яке стосується хвороби (тимчасової непрацездатності), вагітності й пологів (материнства), допомоги на поховання, нещасних випадків на виробництві, професійних захворювань і/або смерті з цих причин, безробіття, пенсії за віком, з інвалідності, у зв`язку із втратою годувальника, за вислугу років згідно з законодавством про загальнообов`язкове державне пенсійне страхування; державної допомоги сім`ям з дітьми в разі народження дитини та догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку.

Стосовно Португальської Республіки Угода застосовується: для системи соціального забезпечення - до законодавства щодо схем соціального забезпечення, що застосовується до більшості працюючих за наймом і самозайнятих осіб, та схем добровільної участі системи страхування щодо призначеної допомоги - у разі хвороби, материнства, батьківства й усиновлення (удочеріння), професійних захворювань, безробіття, інвалідності, досягнення певного віку та смерті; до схеми, що застосовується до допомоги на сімейні витрати підсистеми захисту сімей системи соціального захисту громадян; до схеми відшкодування збитків у зв`язку з нещасними випадками на виробництві.

Угода спрямована на розвиток взаємного співробітництва у сфері соціального захисту населення України та Португальської Республіки та врегулювання питань соціального забезпечення громадян обох держав.

Як повідомляв УНІАН. Верховна Рада 21 грудня 2011 року ратифікувала Угоду між Україною та Португальською Республікою про соціальне забезпечення за підтримки 315 із 374 народних депутатів, зареєстрованих в сесійній залі.