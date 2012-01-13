В Європі, на відміну від РФ, не бачать проблем у контролі за продуктами в Україні

Брюссель. 13 січня. УНІАН. Євро комісія вважає, що створення єдиного органу контролю за якістю продовольства на всіх стадіях – від перевірки якості кормів та контролю за внесенням мінеральних добрив до роздрібної торгівлі – сприяє більш ефективному контролю та використанню фінансових і людських ресурсів.

Про це власному кореспонденту УНІАН заявили у прес-службі Єврокомісії у відповідь на прохання прокоментувати рішення українського уряду створити єдину службу контролю за якістю продовольства на базі Державної ветеринарної та фітосанітарної служби.

“Створення єдиної служби продовольчої безпеки дає можливість сконцентрувати операції, що стосуються безпеки продовольчих ресурсів рослинного та тваринного походження на всіх стадіях продовольчого ланцюга від виробництва до фінального споживання в одному державному регуляторному органі, а також реалізовувати узгоджену політику співпраці з відповідними професійними організаціями країни”, - заявили у прес-службі Єврокомісії.

“Не останнє за значенням також те, що така система є більш гнучкою та керованою (через відсутність потреби в координації між різними контролюючими органами), і дає можливість краще використовувати людські та фінансові ресурси”, - додали у прес-службі.

Разом з тим, як зазначили в прес-службі, в ЄС не існує чітких вимог щодо того, скільки центральних органів влади мають займатися контролем якості продовольства. В більшості країн-членів ЄС, за даними Єврокомісії, на сьогодні створено єдиний орган, який займається цими питаннями, однак в кількох країнах-членах ЄС є кілька контрольних органів за якістю продовольства.

В прес-службі Єврокомісії також зазначили, що в угоді про асоціацію, переговори про яку з Україною завершено, не міститься чіткої вимоги щодо того, скільки центральних органів влади мають займатися контролем за продовольством, головне – щоб цей контроль відповідав стандартам ЄС.

Як повідомляв УНІАН, після рішення українського уряду передати функції контролю за якістю продовольства на всіх етапах продовольчого ланцюга Державній ветеринарній та фітосанітарній службі України, головний санітарний лікар Росії Генадій ОНІЩЕНКО 8 січня заявив про намір посилити контроль на кордоні з Україною. За його словами, зокрема, викликає стурбованість, що профілактикою холери займатиметься також Державна ветеринарна та фітосанітарна служба. При цьому, російський лікар заявив, що Україна прирівняла своїх громадян до тварин.

В той самий день голова Державної ветеринарної та фітосанітарної служби України Іван БІСЮК заявив, що Україна впроваджує європейську модель контролю за якістю продовольства.

10 січня міністр закордонних справ України Костянтин ГРИЩЕНКО заявив, що вважає кращим для Г.ОНІЩЕНКА – вибачитися перед українцями.