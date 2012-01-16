Парламент Бельгії не встигає розглядати заяви на отримання громадянства

Брюссель. 16 січня. УНІАН. Близько 40 тис. заяв на отримання громадянства Бельгії очікують на рішення Комітету з питань натуралізації бельгійського парламенту.

Про це повідомляє сьогодні фламандська газета De Morgen, відзначаючи серйозну затримку з розглядом заяв на натуралізацію.

Як повідомила виданню голова Комітету Жаклін ГАЛАН, в білшості випадків йдеться про заяви, по яких прокуратура Бельгії, яка також має право виносити рішення щодо натуралізації, відмовилася це робити.

При цьому, за словами депутата, останніми днями кількість поданих заяв зростає через очікування на запровадження більш суворих правил натуралізації, робота над чим зараз продовжується в парламенті.

Більша частина заяв стосується громадян, які проживають в Брюсселі.

“Через їх значну кількість, прокуратура Брюсселя не дає більше своєї думки досить давно”, - зазначила Ж.ГАЛАН.

Згідно з чинним законодавством Бельгії, після трьох років легального перебування на території Бельгії іноземці можуть просити про натуралізацію (отримання бельгійського громадянства) через бельгійський парламент. Після семи років легального перебування, питання про натуралізацію перебуває в компетенції прокуратури.