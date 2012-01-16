Брюссель. 16 січня. УНІАН. Міжнародне рейтинговентство Moody’s зберегло найвищий рейтинг для Франції – ААА.

Про це повідомляє сьогодні AFP з посиланням на останню доповідь агентства, оприлюднену сьогодні.

Таким чином, Moody’s не підтримав позицію іншого агентства, Standard & Poor`s, яке 13 січня знизило кредитний рейтинг Франції одразу на дві позиції – до АА+.

Moody’s також повідомило про намір переглянути рейтинги країн ЄС в першому кварталі цього року.

При цьому, агентство уточнило, що рейтинг Франції може бути знижений за умови збільшення співвідношення зовнішніх запозичень до ВВП, або у випадку погіршення економічної та фінансової кон’юнктури.