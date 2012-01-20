ЄС розширить критерії застосування санкцій проти Білорусі

Брюссель. 20 січня. УНІАН. Рада закордонних справ ЄС під час засідання 23 січня планує розширити критерії застосування санкцій до Білорусі.

Про це власному кореспонденту УНІАН в Брюсселі повідомив високопосадовий європейський дипломат.

“Міністри оцінять те, що відбувається на місці, обговорять наступні кроки. Країни-члени вже вирішили на рівні робочих груп посилити критерії визначення осіб та компаній, проти яких можуть бути застосовані такі заходи”, - сказав співрозмовник агентства.

Разом з ти, він зазначив, що на своєму засіданні Рада не планує розширяти перелік осіб та компаній, яким заборонено в’їзд до ЄС та активи яких в Європі будуть заморожені.

“В понеділок буде скоріше політична дискусія, а після понеділка ми повернемося до питання про додаткові санкції проти Білорусі”, - сказав дипломат.

“Це буде, скоріш за все, вже на наступному засіданні Ради у лютому”, - додав він.

Як повідомляв УНІАН, раніше дипломатичні джерела в ЄС заявляли про можливість розширення переліку осіб, в’їзд яким до ЄС заборонено і чиї активи в Європі заморожені на 135 осіб, а також доповнити перелік білоруських компаній, активи яких заморожені в ЄС, кількома найменуваннями.

Після президентських виборів в Білорусі 19 грудня та репресій, що відбулися потому, ЄС запровадив санкції проти режиму Президента Олександра ЛУКАШЕНКА. На сьогодні 192 білорусам заборонено в`їзд до ЄС і три білоруські компанії мають заморожені активи в ЄС.