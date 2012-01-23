Льовочкіна стала членом Моніторингового комітету ПАРЄ

Страсбург. 23 січня. УНІАН. Бюро Парламентської Асамблеї Ради Європи (ПАРЄ) обрало Юлію ЛЬВОЧКІНУ членом Моніторингового комітету Асамблеї.

Про це українським журналістам у Страсбурзі повідомив голова української делегації в ПАРЄ Іван ПОПЕСКУ.

“За неї було віддано 15 голосів, за Сергія ГОЛОВАТОГО – 14”, - сказав І.ПОПЕСКУ.

Таким чином, в Моніторинговому комітеті ПАРЄ на сьогодні є два представники України. Крім Ю.НОВІКОВОЇ до складу Комітету входить Ольга ГЕРАСИМ’ЮК.