Льовочкіна стала членом Моніторингового комітету ПАРЄ
10:58, 23 січня 2012Новини ЄС
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Рішення Бюро Асамблеї
Страсбург. 23 січня. УНІАН. Бюро Парламентської Асамблеї Ради Європи (ПАРЄ) обрало Юлію ЛЬВОЧКІНУ членом Моніторингового комітету Асамблеї.
Про це українським журналістам у Страсбурзі повідомив голова української делегації в ПАРЄ Іван ПОПЕСКУ.
“За неї було віддано 15 голосів, за Сергія ГОЛОВАТОГО – 14”, - сказав І.ПОПЕСКУ.
Таким чином, в Моніторинговому комітеті ПАРЄ на сьогодні є два представники України. Крім Ю.НОВІКОВОЇ до складу Комітету входить Ольга ГЕРАСИМ’ЮК.
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