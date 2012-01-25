Депутати ВР від коаліції сподіваються пом`якшити резолюцію ПАРЄ

Страсбург. 25 січня. УНІАН. Представники провладних партій в українській делегації в Парламентській Асамблеї Ради Європи (ПАРЄ) підготували низку поправок, спрямованих на пом’якшення тексту резолюції.

Як передає кореспондент УНІАН, загалом депутатами від правлячої коаліції підготовлено 6 поправок до проекту резолюції, який розглядатиметься на сесії ПАРЄ у четвер, 26 січня.

Однією з найважливіших поправок, серед переліку, який має УНІАН, є поправка, яка пропонує ПАРЄ відмовитися від заклику до української влади вилучити статті 364 та 365 з Кримінального кодексу України та від заклику скасувати обвинувачу вальні вироки, винесені за цими статтями.

Поправка передбачає викласти цей заклик по-іншому: “Асамблея закликає владу належним змінити ці дві статті Кримінального кодексу відповідно до стандартів Ради Європи”.

Ще одна поправка передбачає пом’якшення пункту 5.6 проекту резолюції. Нині цим пунктом передбачається висловити стурбованість численними гідними довіри повідомленнями про здійснення дисциплінарних заходів та усунення з посад суддів на підставі скарг Генеральної прокуратури за винесення вироків всупереч вимогам прокуратури.

Представлена провладними українськими депутатами поправка передбачає висловити “стурбованість повідомленнями, які обвинувачують в здійсненні дисциплінарних заходів проти суддів на підставі прокуратури за схвалені рішення”.

Іншою поправкою передбачається відмовитися від вимоги негайно внести зміни до Конституції України, з тим, щоб усунути з виборчого законодавства норми, що забороняють брати участь у виборах кандидатам, які мають судові вироки за скоєні злочини, незалежно від ступеню тяжкості злочину.

Натомість, провладні депутати пропонують визнати, що оскільки такі положення виборчого законодавства базуються на статті 76 Конституції України та запропонувати Україні належним чином розглянути можливість їхнього усунення в рамках Конституційної реформи.

Крім того, представники правлячої коаліції в українській делегації в ПАРЄ пропонують привітати “значні досягнення 15-го саміту Україна-ЄС щодо угоди про асоціацію між Україною та ЄС”.

“Особливо важливо, що обидві сторони визнають, що угода про асоціацію стане новим етапом розвитку договірних відносин України та ЄС, спрямованих на політичну асоціацію та економічну інтеграцію”, - передбачається текстом поправки.

Крім того, депутати від провладної коаліції пропонують ПАРЄ привітати схвалення закону про вибори народних депутатів України за участі опозиції, і назвати це першим кроком на шляху до єдиного виборчого законодавства в Україні.

Як повідомляв УНІАН, 26 січня сесія ПАРЄ розгляне проект резолюції по Україні.

Реєстрація поправок в Секретаріаті ПАРЄ завершується о 17:00 за київським часом.