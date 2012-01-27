ПАРЄ заявляє про можливість санкцій проти України

Страсбург. 26 січня. УНІАН. Парламентська Асамблея Ради Європи (ПАРЄ) не виключає санкцій проти України за невиконання її вимог.

Як передає кореспондент УНІАН, про це йдеться в резолюції “Функціонування демократичних інституцій в Україні”, схваленій сьогодні на сесії ПАРЄ в Страсбурзі.

За резолюцію проголосували 69 депутатів, проти - 8, утрималися - 14.

“Асамблея пропонує Моніторинговому комітету уважно стежити за ситуацією та пропонувати подальші заходи, які можуть бути здійснені Асамблеєю відповідно до ситуації, включаючи можливий розгляд санкцій, якщо вимоги Асамблеї не будуть виконані”, - написано в документі.

“Асамблея вважає, що реалізації її рекомендацій і, зокрема, тих, що стосуються кримінального переслідування членів колишнього уряду, сигналізуватиме про відданість влади нормам та цінностям Ради Європи”, - пояснили депутати ПАРЄ.

Пропозиція відзначити в резолюції можливість майбутніх санкцій, була представлена групою депутатів на чолі з депутатом з Нідерландів Пітером ОМТЦИГТОМ, і підтримана зранку Моніторинговим комітетом ПАРЄ, а пізніше – всією Асамблеєю.