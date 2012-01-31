У грудні рівень безробіття в Європі не змінився

Брюссель. 31 січня. УНІАН. У грудні 2011 року рівень безробіття в єврозоні з урахуванням поправки на сезонність не змінився порівняно з листопадом, становивши 10,4%.

Про це УНІАН повідомили в Євростаті.

Рівень безробіття в усіх країнах-членах ЄС (ЄС-27) у грудні також не змінився порівняно з квітнем і становив 9,9%.

У грудні 2011 року найнижчий рівень безробіття був зареєстрований в Австрії (4,1%), Нідерландах (4,9%) і Люксембургу (5,2%).

Найбільший рівень безробіття в грудні 2011 р. спостерігався в Іспанії (22,9%), Греції (19,2% у жовтні 2011) та Литві (15,3% у третьому кварталі).

За даними Євростату, загалом у грудні не мали роботи 16,469 млн. осіб у єврозоні й 23,816 млн. – у ЄС-27.

У грудні 2010 року рівень безробіття в єврозоні становив 10,0%, в ЄС-27 – 9,5%.

До зони євро з січня 2011 року входять 17 країн: Бельгія, Німеччина, Греція, Іспанія, Франція Ірландія, Італія, Люксембург, Нідерланди, Австрія, Португалія, Фінляндія, Словенія, Мальта, Кіпр, Словаччина та Естонія.