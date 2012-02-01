Янукович сформував робочу групу для виконання рекомендацій ПАРЄ

Київ. 1 лютого. УНІАН. Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ сформував робочу групу, яка має працювати над втіленням рекомендацій, викладених у резолюції Парламентської Асамблеї Ради Європи від 26 січня щодо виконання Україною її зобов’язань перед РЄ.

Як повідомили УНІАН в прес-службі Президента України, про це поінформував глава Адміністрації Президента Сергій ЛЬОВОЧКІН.

«Президент вимагає побудувати роботу таким чином, щоб до наступного засідання Асамблеї, де слухатиметься звіт Моніторингового комітету ПАРЄ, максимальну кількість зауважень, викладених у резолюції, було знято», - сказав С.ЛЬОВОЧКІН.

За його словами, глава держави очікує від робочої групи розробки рішень, які забезпечать вчасне виконання Україною її зобов’язань перед Радою Європи.

Як повідомляв УНІАН, 26 січня на сесії у Страсбурзі Парламентська Асамблея Ради Європи (ПАРЄ) ухвалила резолюцію “Функціонування демократичних інституцій в Україні”.

Асамблея, зокрема, закликала Україну негайно провести конституційну реформу з урахуванням висновків Венеціанської комісії, а також висловила стурбованість недосконалістю нового закону про вибори в Україні.

Крім того, у документі ПАРЄ висловила стурбованість станом здоров’я ув’язнених колишніх урядовців України: екс-міністра внутрішніх справ Юрія ЛУЦЕНКА, колишнього виконуючого обов’язки міністра оборони Валерія ІВАЩЕНКА і колишнього прем’єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО.

Також ПАРЄ виступила за скасування обвинувачень членам колишнього уряду України.

ПАРЄ не виключила застосування санкцій проти України за невиконання її вимог.