Януковича просять готуватися до реалізації угоди з ЄС

Брюссель. 2 лютого. УНІАН. Депутат Європарламенту Павел ЗАЛЕВСЬКІ та депутат Верховної Ради України АНАТОЛІЙ Кінах просять Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА розпочати підготовку до реалізації угоди про асоціацію.

Як повідомили УНІАН у прес-службі депутата Європарламенту, про це йдеться в їх спільному листі, направленому сьогодні на ім’я українського Президента.

“Пропонуємо підготувати та якнайшвидше розпочати реалізацію Національної програми з підготовки України до асоційованого членства в Європейському союзі. Вона має врахувати ключові аспекти господарчої діяльності: агропромисловий комплекс, енергетику, транспорт, а також, суспільно-значимі питання - скасування візового режиму, зростання якості життя громадян України”, цитує прес-служба слова П.ЗАЛЕВСЬКОГО.

На думку обох парламентарів, роботою над програмою мали б зайнятися представники очолюваного А.КІНАХОМ міжфракційного депутатського об’єднання „Європейський вибір”, українського уряду, а також незалежні експерти та представники громадянського суспільства співпраці з членами „European Parliament – Ukraine LINK Group” (“Групи зв’язку Європарламент – Україна).

“Ця програма є своєрідним алгоритмом спільних дій нашої держави та країн Європейського Союзу. Вона надасть змогу Україні скористатись досвідом країн Центрально-Східної Європи, які вже є членами ЄС, з питань модернізації економічної, політичної, правової систем відповідно до європейських стандартів”, – зазначив з цього пиводу А.КІНАХ.

При цьому, автори звернення наголосили, що найважливішим є питання імплементації європейських стандартів до українського законодавства.