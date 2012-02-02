Писяючий хлопчик в Брюсселі зупинився через морози

Брюссель. 2 лютого. УНІАН. Відома брюссельська статуя писяючого хлопчика в Брюсселі припинила писяти через морози.

Про це повідомляє сьогодні Reuters з посиланням на бельгійське Бюро по туризму.

Згідно з повідомленням, подача води була зупинена у зв’язку зі зниженням температури в ніч з середу на четвер до мінус 10 градусів за Цельсієм.

Воду у статуї, що стоїть в Брюсселі спочатку XVII століття перекрили через побоювання можливого ушкодження внутрішнього механізму в результаті замерзання води.

За словами речника Бюро по туризму, надалі все залежатиме від погодних умов.

“Якщо температура знову підніметься, він знову почне працювати”, - сказав речник.