Росія не пояснила Європі, чому зменшила постачання газу

Брюссель. 6 лютого. УНІАН. Росія поки не повідомила Єврокомісію про причини зменшення постачання газу.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, про це повідомила сьогодні на брифінгу представник Єврокомісії Марлєн ХОЛЗНЕР.

“Ми звернулися до російського посольства з проханням пояснити, що сталося, чому це сталося, однак не отримали відповіді”, - сказала вона.

Представник Єврокомісії також зазначила, що Комісія інформує учасників Газової координаційної групи, що складається з чиновників та експертів країн-членів ЄС в сфері постачання газу, про ситуацію.

При цьому, за словами М.ХОЛЗНЕР, ситуація із забезпечення країн-членів ЄС газом залишається під контролем.