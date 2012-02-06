Лондон називає помилкою вето Росії та Китаю на резолюцію по Сирії

Брюссель. 6 лютого. УНІАН. Великобританія розцінює вето Росії та Китаю на проект резолюції ООН по Сирії, як велику помилку.

Про це заявив сьогодні, виступаючи в британському парламенті міністр закордонних справ Великобританії Уільям ХЕЙГ.

“Ми розглядаємо це вето, як велику помилку у судженнях урядів Росії та Китаю”, - сказав він.

Британський міністр наголосив, що протягом останніх місяців у Сирії вбито понад 6 тис. мирних жителів, і ця ситуація вимагає відповідної міжнародної відповіді.

У.ХЕЙГ підкреслив, що проект резолюції ООН було підготовлено на основі плану, представленого Арабською Лігою, а не на базі пропозицій західних держав.

Цей план, за словами міністра, передбачав припинення жорстокості в Сирії та започаткування політичного перехідного періоду.

Британський міністр також пообіцяв інтенсифікувати контакти з сирійською опозицією і працювати над розширенням міжнародної коаліції, зацікавленої у мирному розв’язанні ситуації в Сирії.

У.ХЕЙГ також повідомив, що сьогодні відкликав Посла Великобританії в Сирії до Лондона для консультацій.

4 лютого цього року під час голосування проекту резолюції по Сирії в Раді Безпеки ООН, цей проект підтримали 13 з 15-ти країн-членів Ради Безпеки. Вето наклали Росія та Китай.