Німеччина та Франція хочуть спільних податків для підприємств
Міністри вже узгоджують деталі
Брюссель. 6 лютого. УНІАН. Німеччина та Франція планують узгодити спільні податки для підприємств.
Як повідомляє сьогодні французька Le Monde, про це заявили в Парижі Президент Франції Ніколя САРКОЗІ та федеральний канцлер Німеччини Ангела МЕРКЕЛЬ.
“Перша мета, яку ми зафіксували, - наблизити Німеччину та Францію в податках на підприємства, що дасть можливість створити фіскальну зону для підприємств”, - заявив французький Президент.
За його словами, міністри фінансів обох країн на сьогодні працюють над реалізацією цього плану.
При цьому, Н.САРКОЗІ нагадав, що в Німеччині загальний рівень податків для підприємств нижчий, ніж у Франції, однак база оподаткування є більшою.
“Таким чином, наша ідея полягає в розширенні бази оподаткування для французьких компаній і, відтак, мати можливість зменшити рівень податків”, - зазначив французький Президент.