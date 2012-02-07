Бельгія відкликала посла в Сирії для консультацій

Брюссель. 7 лютого. УНІАН. Віце-прем’єр-міністр та міністр закордонних справ Бельгії Дід’є РЕЙНДЕРС схвалив рішення відкликати посла в Сирії для консультацій.

Про це власному кореспонденту УНІАН в Брюсселі повідомили у прес-службі міністерства закордонних справ Бельгії.

Згідно з повідомленням, бельгійський міністр також звернувся до Верховного представника ЄС з питань спільної зовнішньої та безпекової політики Кетрін ЕШТОН з проханням розпочати якомога швидше координацію дій всіх 27 країн-членів ЄС з метою забезпечення безпеки дипломатичних представництв в Сирії, а також –визначення найкращих можливих заходів для відповіді на розвиток ситуації в країні.

Раніше про відкликання своїх послів в Сирії для консультацій також заявили США та Великобританія.