Погані дороги обійдуться бельгійській Валлонії в 6 млн. євро штрафів

Брюссель. 7 лютого. УНІАН. В 2011 році кількість скарг автомобілістів на стан автодоріг бельгійської Валлонії зросла до 2556 проти 2144 в 2010 році.

Про це повідомляє сьогодні бельгійське агентство Belga з посиланням на SudPresse.

За попередніми оцінками, загальна кількість штрафів, які можуть бути виплачені автомобілістам, що зазнали шкоди внаслідок поганого стану валлонських доріг в 2011 році, може сягнути 6 млн. євро.

Агентство нагадує, що за підсумками 2010 року бюджет Валлонії був вимушений відшкодувати збитків автомобілістів на 4 млн. євро.

Агентство також зазначає, що в 2011 році уряд Валлонії залучив 22 адвокатів для нагляду за цивільними справами в судах. Їхній гонорар за підсумками року становив 12 771 євро.