Комітет Європарламенту бачить прогрес Ісландії на шляху до ЄС

Брюссель. 7 лютого. УНІАН. Комітет з питань закордонних справ Європарламенту відзначив прогрес Ісландії на шляху приєднання до ЄС.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, про це йдеться в проекті резолюції парламенту, підтриманій 6 лютого на засіданні Комітету.

У документі відзначається наявність політичного розподілу щодо необхідності приєднання до ЄС в уряді та парламенті Ісландії і, водночас, висловлюється впевненість в тому, що новий уряд країни, що з’явився 31 грудня 2011 року, продовжить переговори про приєднання з ЄС.

Депутати відзначили тісні економічні зв’язки між Ісландією та ЄС та в цілому позитивне просування до виконання необхідних зобов’язань для членства в ЄС. Водночас, члени Комітету Європарламенту закликали владу Ісландії вирішити проблеми надмірного державного втручання в діяльність банків, енергетичних компаній, авіакомпаній та риболовецьких фірм.

Проект резолюції буде винесений на голосування в сесійну залу Європарламенту в середині березня.

Як повідомляв УНІАН, Ісландія почала переговори про приєднання до Євросоюзу в липні 2010 року.