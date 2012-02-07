Франція відкликала посла в Сирії
14:28, 07 лютого 2012Новини ЄС
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В країні тривають репресії
Брюссель. 7 лютого. УНІАН. Франція прийняла рішення відкликати свого посла у Сирії для консультацій.
Про це повідомляє сьогодні агентство AFP.
Згідно з повідомленням, причина відкликання посла полягає в продовженні репресій владою країни проти мирних жителів.
Як повідомляв УНІАН, раніше про відкликання послів з Сирії для консультацій також заявили США, Великобританія та Бельгія.
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