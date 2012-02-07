Франція відкликала посла в Сирії

Брюссель. 7 лютого. УНІАН. Франція прийняла рішення відкликати свого посла у Сирії для консультацій.

Про це повідомляє сьогодні агентство AFP.

Згідно з повідомленням, причина відкликання посла полягає в продовженні репресій владою країни проти мирних жителів.

Як повідомляв УНІАН, раніше про відкликання послів з Сирії для консультацій також заявили США, Великобританія та Бельгія.