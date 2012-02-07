Єврокомісія хоче бачити Грецію в зоні євро

Брюссель. 7 лютого. УНІАН. Президент Єврокомісії Жозеф Мануел БАРРОЗУ переконаний, що Греція має залишатися в зоні євро.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, про це він заявив журналістам після зустрічі з колишнім Президентом Комісії Жаком ДЕЛОРОМ.

“Ми перебуваємо в дуже рішучому моменті, що стосується майбутнього Греції та майбутнього євро. Ми хочемо, щоб Греція залишалася в зоні євро. Єврокомісія сказала дуже чітко з самого початку, що це - дуже важливо, не лиже для Греції, але й для євро і для європейського проекту - зберегти Грецію в зоні євро”, - сказав Ж.М.БАРРОЗУ.

Він висловив впевненість у можливості знайти рішення для початку другої програми допомоги Греції, і закликав всі політичні сили країни об’єднатися навколо вирішення економічних та фінансових проблем.

“Я вірю, що вартість помилок Греції, вартість виходу Греції з зони євро буде набагато більшою, ніж вартість продовження підтримки Греції. І це дуже важливо”, - підкреслив Президент Єврокомісії.

Як повідомляв УНІАН, Греція та країни-члени зони євро продовжують шукати компроміс для вирішення економічних проблем, з якими Греція стикнулася на початку 2010 року, коли в країні було виявлено дефіцит бюджету за підсумками 2009 року в 12,7% ВВП.

Останнім часом посилилися розмови про можливість виходу країни із зони євро, а прем’єр-міністр країни Лукас ПАПАДІМОС вже доручив міністру фінансів оцінити можливі економічні наслідки такого кроку.