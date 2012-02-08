В Київ приїхав Сікорський

Варшава. 8 лютого. УНІАН. Міністр закордонних справ Польщі Радослав СІКОРСЬКИЙ під час свого cьогоднішнього візиту до Києва планує обговорити відносини двох країн та міжнародну ситуацію.

Як повідомили УНІАН у прес-службі польського МЗС, наради керівництва міністерств закордонних справ України та Польщі (нарада сьогодні відбудеться під головуванням міністрів) проводяться з 2008 року.

Проведення цього заходу дозволяє обмінятися поглядами на тему двосторонніх та багатосторонніх відносин обох держав.

”Під час IV наради керівництва МЗС Польщі та України запланована дискусія на тему двосторонніх політичних та економічних відносин, а також міжнародної ситуації, з особливим урахуванням відносин Євросоюз - Україна”, - повідомили у прес-службі.

Водночас у прес-службі МЗС Польщі відмовились уточнити, чи планує Р.СІКОРСЬКИЙ зустрітися з представниками української опозиції, а також – які питання має намір обговорити під час зустрічі з Президентом України Віктором ЯНУКОВИЧЕМ.