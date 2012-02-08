ЄС обговорює можливість нових санкцій проти Сирії

Брюссель. 8 лютого. УНІАН. ЄС розглядає можливість застосування нових санкцій проти Сирії.

Про це власному кореспонденту УНІАН в Брюсселі повідомив високо посадовий європейський дипломат.

За його словами, одним із заходів, які зараз обговорюються в ЄС, є можливість заборони на імпорт фосфатів із Сирії.

“Європа імпортує близько 40% всього сирійського експорту фосфатів, і це (заборона імпорту – УНІАН) може мати суттєвий ефект на економіку країни”, - сказав співрозмовник агентства.

Крім того, за його словами, розглядається можливість запровадження заборони на імпорт дорогоцінних металів із Сирії.

Разом з тим, як зазначив європейський дипломат, остаточне рішення поки не прийнято.