ЄС обговорює можливість нових санкцій проти Сирії
12:18, 08 лютого 2012Новини ЄС
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Можуть відмовитися від імпорту фосфатів
Брюссель. 8 лютого. УНІАН. ЄС розглядає можливість застосування нових санкцій проти Сирії.
Про це власному кореспонденту УНІАН в Брюсселі повідомив високо посадовий європейський дипломат.
За його словами, одним із заходів, які зараз обговорюються в ЄС, є можливість заборони на імпорт фосфатів із Сирії.
“Європа імпортує близько 40% всього сирійського експорту фосфатів, і це (заборона імпорту – УНІАН) може мати суттєвий ефект на економіку країни”, - сказав співрозмовник агентства.
Крім того, за його словами, розглядається можливість запровадження заборони на імпорт дорогоцінних металів із Сирії.
Разом з тим, як зазначив європейський дипломат, остаточне рішення поки не прийнято.
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