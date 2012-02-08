ЄС - проти військової операції в Сирії

Брюссель. 8 лютого. УНІАН. Європейський Союз не розглядає можливості військової операції в Сирії.

Про це власному кореспонденту УНІАН в Брюсселі заявив високо посадовий європейський дипломат.

“Міністри закордонних справ країн-членів ЄС кажуть, що військовий варіант має бути виключений. Сирія – не Лівія, і ситуація тут зовсім інша”, - сказав співрозмовник агентства.

Він також зазначив, що на сьогодні ЄС не проводить жодних консультацій з НАТО щодо ситуації в Сирії.

Європейський дипломат також висловив сподівання на можливість пошуку рішення в Раді Безпеки ООН, де 4 лютого Росія та Китай заблокували нову резолюцію по Сирії.

За словами співрозмовника агентства, Росія, зокрема, висловила претензії до низки формулювань в резолюції, однак продовжує виступати за припинення жорстокості в країні.

“Водночас, до останнього часу зусилля Росії, як посередника, не досягли поставлених цілей”, - зазначив європейський дипломат.

Як повідомляв УНІАН, за оцінками експертів, за останні 11 місяців в сутичках між представниками опозиції та урядовими силами правопорядку в Сирії загинуло понад 6 тис. осіб.