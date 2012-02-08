Сікорський: текст угоди між ЄС та Україною буде готовий за кілька тижнів

Київ. 8 лютого. УНІАН. Міністр закордонних справ Республіки Польща Радослав СІКОРСЬКИЙ вважає, що текст Угоди про асоціацію між Україною і Європейським Союзом буде готовий протягом найближчих тижнів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав на спільній прес-конференції з міністром закордонних справ України Костянтином ГРИЩЕНКОМ сьогодні у Києві.

«Текст угоди остаточно буде закритий протягом найближчих тижнів. З інформації, яку я маю, торгова частина угоди про асоціацію уже закрита, а політична, сподіваюся, до березня також буде вирішена», - сказав він.

На думку Р.СІКОРСЬКОГО, Україна ще до підписання цієї угоди має запроваджувати її положення.

«Я би пропонував, щоб Україна, не чекаючи остаточного підписання цієї угоди, все ж таки запроваджувала в себе елементи цього документу», - сказав він.

Як підкреслив Р.СІКОРСЬКИЙ, іміджу України дуже зашкодила якість судового процесу над екс-прем’єр-міністром Юлією ТИМОШЕНКО.