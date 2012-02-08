Єврокомісія: гроші ЄС в Україні використовувались належним чином

Брюссель. 8 лютого. УНІАН. Європейська комісія спростовує інформацію, оприлюднену сьогодні в щоденній газеті “Комерсант-Україна” про неналежне використання Києвом коштів ЄС.

Про це власному кореспонденту УНІАН в Брюсселі заявив представник Єврокомісії Петер СТАНО.

“Делегація ЄС в Києві офіційно проситиме про коригування, тому що той спосіб, в який у статті викладені окремі факти та висновки є просто некоректним. Ми оприлюднимо стенограму інтерв’ю з головою делегації, щоб всі могли побачити, що було сказано насправді”, - сказав представник Єврокомісії.

“Ми повністю спростовуємо, що наші гроші були використані на ті цілі, які були вказані в статті. Ніякі європейські гроші не використовувалися в спосіб, описаний в статті”, - підкреслив П.СТАНО.

Сьогодні газета “Комерсант-Україна” оприлюднила матеріал, в якому, зокрема, заявила про припинення фінансування з боку ЄС низки програм в Україні через нецільове використання коштів. Зокрема, газета заявила про те, що 31 млн. євро, отриманий Україною у вересні минулого року на енергозбереження, були використані на будівництво ліній електропередач для сонячних електростанцій в Криму та Одеській області.