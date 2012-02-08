Програми фіндопомоги Україні не заморожені

Брюссель. 8 лютого. УНІАН. Єврокомісія наголошує, що програми фінансової допомоги Україні не заморожені.

Про це власному кореспонденту УНІАН в Брюсселі заявив представник Єврокомісії Петер СТАНО.

“Ми не заморожуємо фінансову технічну підтримку ЄС. Деякі окремі види бюджетної підтримки зараз переглядаються для виконання умов щодо управління бюджетними фінансами та макроекономічної стабільності”, - сказав він.

“ЄС сподівається, що бюджетна підтримка відновиться якомога швидше”, - додав він.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні газета “КоммерсантЪ-Украина” оприлюднила матеріал, в якому, зокрема, заявила про припинення фінансування з боку ЄС низки програм в Україні через нецільове використання коштів. Зокрема, газета заявила про те, що 31 млн. євро, отриманий Україною у вересні минулого року на енергозбереження, були використані на будівництво ліній електропередач для сонячних електростанцій в Криму та Одеській області.

Після цього, представник ЄС П.СТАНО вже спростував інформацію про те, що європейські кошти використовувалися не за призначенням.