ЄС посилює діалог з громадянським суспільством Білорусі

Брюссель. 8 лютого. УНІАН. Європейський Союз розпочав роботу над посиленням діалогу з громадянським суспільством Білорусі.

Про це власному кореспонденту УНІАН в Брюсселі повідомив представник Єврокомісії Петер СТАНО.

За його словами, з 8 по 10 лютого в Білорусі перебуватиме директор Департаменту з питань Росії, “Східного партнерства”, Центральної Азії, регіональної співпраці та ОБСЄ Європейської служби зовнішніх дій Гуннар ВІГАНД.

“Головна мета робочого візиту – встановити “Європейський діалог з модернізації” з представниками громадянського суспільства та політичної опозиції”, - сказав представник Єврокомісії.

П.СТАНО не став називати прізвищ людей, з якими планує зустрітися Г.ВІГАНД під час свого перебування в Білорусі, зазначивши, що виходячи з ситуації в країні, не хотів би, щоб цим людям якимось чимось завадили потрапити на зустріч з представником ЄС.

П.СТАНО зазначив також, що в ході поїздки представник ЄС планує вивчити всі деталі щодо подальшої співпраці між ЄС та опозицією.

“Ми хочемо співпрацювати з Білоруссю, але не з її режимом”, - заявив представник Єврокомісії.

Разом з тим, П.СТАНО зазначив, що в ході поїздки представника Європейської служби зовнішніх дій відбудуться також зустрічі з представниками білоруської влади, в ході яких, Г.ВІГАНД планує ще раз висловити стурбованість ЄС процесами в Білорусі, відсутністю демократії та поваги до прав людини і верховенства права.

Як повідомляв УНІАН, відносини між Брюсселем та Мінськом заморожені після президентських виборів 19 грудня 2010 року, коли, після закриття виборчих дільниць, правоохоронні органи розігнали мирні демонстрації протесту і заарештували сотні білорусів, в тому числі – кандидатів у Президенти.

На початку 2011 року ЄС схвалив рішення проводити подвійну політику щодо Білорусі: з одного боку, застосовувати санкції до представників правлячого режиму, а з іншого – розширювати співпрацю з громадянським суспільством та правозахисниками.