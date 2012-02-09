Комісари ЄС обговорять в Туреччині енергетичну співпрацю

Брюссель. 9 лютого. УНІАН. Комісари ЄС з питань розширення та Європейської політики сусідства Стефан ФЮЛЕ та з питань енергетики Гунтер ЕТТІНГЕР відвідують сьогодні Туреччину для переговорів з питань енергетичної співпраці.

Про це повідомила прес-служба Єврокомісії.

Згідно з повідомленням, комісари, зокрема, планують зустрітися з міністрами з питань європейських справ Егеменом БАГІСОМ та з питань енергетики Танером ЇЛДІЗОМ.

У прес-службі зазначили, що в сфері енергетики ЄС та Туреччина можуть здійснити низку кроків, які будуть взаємовигідними та сприятимуть розвитку Туреччини, як енергетичного мосту між країнами-постачальниками енергоресурсів та ЄС.