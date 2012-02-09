Комісар хоче негайних дій для покращення безпеки медпрепаратів

Брюссель. 9 лютого. УНІАН. Комісар ЄС з питань охорони здоров’я та політики захисту прав споживачів Джон ДАЛЛІ закликає до негайних заходів з посилення безпеки медичних препаратів.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, про це він заявив сьогодні на брифінгу.

Комісар, зокрема, зазначив, що стурбований потенційним впливом на здоров’я десятків тисяч жінок в Європі та в інших частинах світу, які скористалися силіконовими імплантатами грудей французької компанії PIP, які, як стало відомо наприкінці минулого року, були виготовлені з технічного силікону, що, на думку фахівців, може сприяти розвиткові раку грудей.

“Я попросив науковий комітет ЄС після представлення ними своїх попередніх висновків минулого тижня, провести детальне розслідування, щоб підготувати посібник щодо потенційного впливу на здоров’я імплантатів PIP. Однак нам також треба подивтися на сектор медичних препаратів в цілому”, - заявив Дж.ДАЛЛІ.

За його словами, ще до літа він планує представити проект змін до Директиви ЄС щодо медичних препаратів, в якому передбачити кращий рівень забезпечення їхньої безпеки для здоров’я людей.

Разом з тим, комісар наголосив на тому, що до схвалення та запровадження нового законодавства країни-члени ЄС мають вжити додаткових заходів для посилення безпеки медичних препаратів.

“Тому я сьогодні знову направив листа міністрам з питань охорони здоров’я всіх 27 країн-членів, окресливши план необхідних дій, які ми (країни-члени та Комісія) можемо разом реалізувати на базі існуючого законодавства протягом наступних 12 місяців. Є кілька заходів, які, я вірю, потрібно здійснити, краще раніше, ніж пізніше”, - зазначив Дж.ДАЛЛІ.

Серед таких заходів – забезпечення виконання існуючих вимог до компаній та організацій, що беруть участь в передпродажному оцінюванні медичних препаратів; проведення додаткових перевірок на заводах-виробниках, в тому числі, неоголошених перевірок; посилення нагляд за ринком медичних препаратів; покращення системи попередження про інциденти, пов’язані з тими чи іншими медичними препаратами.

“Я попросив моїх колег в країнах-членах про персональне зобов’язання в реалізації цих дій, як пріоритетних”, - підкреслив комісар ЄС.