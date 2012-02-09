ЄС та Туреччина посилять співпрацю в енергетиці

Брюссель. 9 лютого. УНІАН. Європейський Союз та Туреччина домовились посилити співпрацю в енергетиці.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Євро комісії, відповідне рішення було досягнуто під час сьогоднішніх зустрічей в Стамбулі комісарів ЄС з питань розширення та Європейської політики сусідства Стефана ФЮЛЕ та з питань енергетики Гунтера ЕТТІНГЕРА з урядовцями Туреччини.

Згідно з досягнутими домовленостями, спільна робоча група до травня цього року повинна напрацювати “дорожню карту”, в якій визначити конкретні дії посиленої співпраці в питаннях інтеграції ринків електроенергії та газу, розвитку інфраструктури, забезпечення безпеки транспортування газу, сприяння розвиткові відновлювальної енергетики та посилення енергоефективності.

В прес-службі не надали інших деталей.