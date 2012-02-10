Непрозорі вибори поставлять хрест на перспективі членства України в ЄС

Київ. 10 лютого. УНІАН. Україна втратить перспективу членства у Євросоюзі у разі непрозорих парламентських виборів. Так вважає міністр закордонних справ Польщі Радослав СІКОРСЬКИЙ. Про це він заявив в ефірі ”5 каналу”.

Зокрема, Р.СІКОРСЬКИЙ сказав: ”Однозначно можна сказати те, що Україна втратить будь-які шанси майбутнього членства в ЄС. У нас не заведено приймати недемократичні країни в Євросоюз. Парламентські вибори цього року будуть важливим випробуванням для України”.