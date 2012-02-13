Україна має вжити низку заходів в сфері управління міграцією та наданні притулку

Брюссель. 13 лютого. УНІАН. Єврокомісія зазначає, що Україна має здійснити низку додаткових дій в сфері управління міграцією та наданні притулку.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, про це йдеться у другій доповіді щодо прогресу в імплементації Україною Плану дій з лібералізації візового режиму.

В документі, зокрема, відзначається, що в сфері управління кордонами схвалені всі необхідні закони, в тому числі щодо етичного кодексу боротьби з корупцією. Разом з тим, автори документу відзначили необхідність посилення співпраці між різними правоохоронними органами, що залучені до сфери управління кордонами.

Єврокомісія також відзначила, що в сфері управління міграцією Україна в дуже стислі терміни схвалила необхідне законодавство.

“Водночас, необхідно здійснити додаткові кроки (схвалення додаткових правил, підзаконних актів та регулювань”, - написано в доповіді.

У документі, зокрема, звертається увага на те, що в українському законодавстві не передбачена можливість для іноземців отримати посвідку на постійне проживання в Україні після певної кількості років, прожитих в країні. Крім того, Комісія вважає недостатніми передбачені в Плані дій щодо інтеграції мігрантів в Україні та реінтеграції українських мігрантів дії щодо реінтеграції українських мігрантів в суспільство. В доповіді також звертається увага на те, що система управління міграційними потоками так і не була створена.

В сфері політики надання притулку Комісія відзначила солідну законодавчу базу, яка, переважно відповідає європейським та міжнародним стандартам.

Разом з тим, у доповіді звертається увага на необхідність законодавчо забезпечити захист біженців, надати гарантії на випадок відкликання статусу біженця, збільшити терміни подання заяви на отримання притулку.

Як повідомляв УНІАН, Євросоюз надав Україні План дій з лібералізації візового режиму на саміті у листопаді 2010 року. Виконання Плану дій має стати підставою для скасування візового режиму між Україною та ЄС.