Литвин хоче простимулювати українські компанії повернути борги люксембурзьким

Люксембург. 14 лютого. УНІАН. Голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН заявляє, що українська влада повинна зробити все для вирішення питання щодо погашення заборгованості українських підприємств перед своїми люксембурзькими партнерам.

Як передає кореспондент УНІАН, про це В.ЛИТВИН заявив сьогодні журналістам після зустрічі з Головою палати депутатів великого герцогства Люксембург Лораном МОЗАРОВ.

За словами В.ЛИТВИНА, питання щодо несвоєчасних розрахунків обговорювалося під час зустрічі зі спікером парламенту. В.ЛИТВИН наголосив, що, не зважаючи на те, що це стосується приватних, а не державних структур, він порушував цю тему з прем’єр-міністром України Миколою АЗАРОВИМ. «І ми будемо робити все, щоб демократично стимулювати підприємства до цивілізованої роботи», - сказав В.ЛИТВИН.

Згідно з довідкою, яка була роздана до офіційного візиту делегації ВР на чолі з В.ЛИТВИНИМ, заборгованість за комерційними контрактами українських підприємств становить 20,179 млн. євро.