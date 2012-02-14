Литвин не бачить потреби створювати у ВР групу для виконання рекомендацій ПАРЄ

Люксембург. 14 лютого. УНІАН. Голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН виступає проти створення у парламенті спеціальної робочої групи, яка б розробила план виконання Україною вимог резолюції Парламентської Асамблеї Ради Європи.

Про це В.ЛИТВИН заявив сьогодні журналістам, відповідаючи на запитання кореспондента УНІАН щодо відповідної ініціативи опозиційних фракцій.

За словами В.ЛИТВИНА, зазвичай, якщо треба мати довгий політичний процес і нічого не роботи, то треба створити тимчасову слідчу комісію або робочу групу. «Я не є прихильником такого підходу», - сказав він.

В.ЛИТВИН повідомив, що доручив голові делегації України в ПАРЄ Івану ПОПЕСКУ внести пропозиції щодо відповідних дій з виконання резолюції.

«Все інше - це політичні технології, це реалізація політичних сценаріїв, і я не хочу брати участь й освячувати різного року політичні сценарії», - сказав спікер ВР.

Водночас В.ЛИТВИН наголосив, що Україна має продемонструвати своє ставлення до резолюцій і прогрес у виконанні відповідних приписів.

«Ми маємо вийти на серйозний діалог з ПАРЄ, щоб у нас була відповідна якість», - додав він.

Крім того, за словами В.ЛИТВИНА, Україна має чітко заявити, які саме рекомендації ПАРЄ і коли може виконати.

«А зробити все це негайно побажання добре, але реалізувати його неможливо», - сказав спікер.

Як повідомляв УНІАН, 26 січня на сесії у Страсбурзі Парламентська Асамблея Ради Європи ухвалила резолюцію “Функціонування демократичних інституцій в Україні”.

Асамблея, зокрема, закликала Україну негайно провести конституційну реформу з урахуванням висновків Венеціанської комісії, а також висловила стурбованість недосконалістю нового закону про вибори в Україні.

Крім того, у документі ПАРЄ висловила стурбованість станом здоров’я ув’язнених колишніх урядовців України: екс-міністра внутрішніх справ Ю.ЛУЦЕНКА, колишнього т.в.о. міністра оборони Валерія ІВАЩЕНКА і колишнього прем’єр-міністра Ю.ТИМОШЕНКО.

Також ПАРЄ виступила за скасування обвинувачень членам колишнього уряду України.

ПАРЄ не виключила застосування санкцій проти України за невиконання її вимог.

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ сформував робочу групу, яка має працювати над втіленням рекомендацій, викладених у резолюції.