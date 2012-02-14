У Донецьку відкрився пункт прийому документів на польські візи

Донецьк. 14 лютого. УНІАН. У Донецьку розпочав роботу пункт прийому документів на отримання віз Республіки Польща.

Про це повідомляє офіційний сайт підготовки Донецька до чемпіонату Європи з футболу (uefaeuro2012.donetsk.ua).

У повідомленні наголошується, що минулого тижня відбулося урочисте відкриття пункту прийому візових документів Республіки Польща, який сприятиме поліпшенню туристичних, ділових, наукових і культурних зв`язків між Україною і Польщею.

Вартість послуги фірми VFS Global, яка безпосередньо приймає документи для отримання візи і видає дозвільний документ при позитивному рішенні польських дипломатичних відомств, становить 19,5 євро. За саму візу доведеться додатково заплатити 35 євро, йдеться в повідомленні.