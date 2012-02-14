Пасажиропотік на кордоні України з Польщею зріс на 7%

Варшава. 14 лютого. УНІАН. Пасажиропотік вуназемних пунктах пропуску на кордоні України з Польщею минулого року зріс до майже 14 млн. перетинів, що майже на 1 млн. перетинів, або 7% більше показників попереднього року.

Про це свідчать дані Польської прикордонної служби, які має в своєму розпорядженні УНІАН.

Українці перетнули наземний польський кордон 10,6 млн. разів, що майже на 20% більше торішніх показників і вдвічі більше результату 2008 року, який став першим повним роком членства Польщі в Шенгенській зоні, об`єднуючій 26 держав.

Поляки минулого року перетинали спільний кордон 3,3 млн. разів (на більш ніж 20% менше).

З 2008 по 2010 рік кількість поїздок поляків в Україну через наземні пункти пропуску скоротилася більш ніж у 2,5 рази з майже 11 до 4 млн.

Минулого року, за даними польських прикордонників, пасажиропотік на кордоні з Україною склав понад 40% пасажиропотоку на всіх ділянках кордоні Польщі, котра також є найдовшою східною межею Євросоюзу, що об`єднує 27 держав.

По майже 25% пасажиропотоку припало на пункти пропуску в аеропортах і на дільницях кордону з Білоруссю, а менше 10% - з Калінградською областю, що входить у Російську Федерацію.

Польські прикордонники минулого року зафіксували понад 90% зростання кількості поїздок поляків через наземні пункти пропуску в Калініградську область – до майже 1 млн.

Росіяни також почали частіше їздити в Польщу: + 50% - до майже 1,4 млн. перетинів.

Білоруси минулого року перетинали польський наземний кордон майже 7,4 млн. разів, що на 17% більше показників 2010 року, а поляки їздили до Білорусі рідше - спад на 11% до менше 850 тис. поїздок.

Як повідомляв УНІАН, у 2008 році пасажиропотік на наземному польсько-українському кордоні скоротився до майже 16 млн. з близько 19,5 млн. перетинів роком раніше.

Минулого року Польща скоротила видачу віз в Україні на 13% - до приблизно 390 тис.