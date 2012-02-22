Брюссель. 22 лютого. УНІАН. Іспанія проситиме ЄС про можливість перевищення лімітів дефіциту бюджету.

Про це повідомляє сьогодні Інтернет-версія The Wall Street Journal з посиланням на іспанську El Pais.

За даними джерел іспанського видання в уряді країни, відповідна заявка з проханням дозволити встановити дефіцит бюджету на 2012 рік більшим, ніж 5% ВВП буде направлена до Єврокомісії протягом 10 днів.

В іспанському уряді вважають неможливим зменшити дефіцит бюджету з 8% ВВП в 2011 році до 4,4% в 2012, як того вимагає Єврокомісія.

Відповідно до правил країн зони євро, дефіцит бюджету не повинен перевищувати 3% ВВП.