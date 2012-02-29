Мінськ побачив, що Брюссель занервував

Мінськ. 29 лютого. УНІАН. Офіційний Мінськ вважає нервовою реакцію Євросоюзу на пропозицію Білорусі послам штаб-квартири ЄС і Польщі провести раунд консультацій у своїх столицях.

Як передає власний кореспондент УНІАН у Республіці Білорусь, про це заявив сьогодні журналістам начальник управління інформації - прес-секретар МЗС Білорусі Андрій САВІНИХ у зв`язку із вчорашньою заявою Верховного представника ЄС у закордонних справах і політики безпеки Кетрін ЕШТОН.

На екстреній нараді Комітету з політичних питань і питань безпеки ЄС учора ввечері в Брюсселі було ухвалено рішення відкликати з Мінська всіх послів країн Євросоюзу. «На цій нараді на знак солідарності та єдності було вирішено, що посли всіх країн ЄС будуть відкликані з Мінська для консультацій», - говориться в заяві К.ЕШТОН.

МЗС Білорусі вважає тупиковим обраний Брюсселем шлях ескалації напруження щодо Білорусі.

«Нервова реакція Євросоюзу на пропозицію Білорусі про проведення раунду консультацій послів штаб-квартири ЄС і Польщі в їх столицях свідчить лише про одне – вибір Брюсселем шляху ескалації напруження. Це шлях у безвихідь», - наголосив А.САВІНИХ.

Він відзначив, що в Брюсселі та столицях держав Євросоюзу не повинні забувати, що щодо Білорусі тактика залякування не працює. «На односторонніх умовах, умовах силового натиску нормалізація відносин неможлива», - заявив А.САВІНИХ.

За його словами, конструктивний результат дасть лише гідний і заснований на засадах взаємної поваги діалог на взаємоприйнятній основі. «Сподіваємося, наші партнери це зрозуміють», - сказав А.САВІНИХ.

Як повідомляв УНІАН, 28 лютого А.САВІНИХ заявив, що Білорусь відкликала постійного представника при Євросоюзі та посла в Польщі у відповідь на розширення санкцій Євросоюзу.

Крім того, главі представництва Європейського Союзу в Білорусі Майрі МОРА і послу Польщі в Білорусі Лешеку ШЕРЕПЦІ запропоновано виїхати до своїх столиць для консультацій, щоб довести своєму керівництву тверду позицію білоруської сторони про неприйнятність тиску і санкцій.

27 лютого Рада глав МЗС Євросоюзу розширила список нев`їзних білоруських чиновників ще на 21 людину. У списку 19 чиновників судової системи Білорусі та 2 міліцейських чиновника.

Спочатку в списку було 158 імен. Згодом Рада ЄС неодноразово розширювала цей перелік. На сьогоднішній день в`їзд до країн Євросоюзу заборонено 231 білоруському чиновнику.