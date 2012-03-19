Янукович привітав Гаука з обранням Президентом Німеччини
72-річного правозахисника підтримали 5 партій
Київ. 19 березня. УНІАН. Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ привітав Йоахіма ГАУКА з обранням на посаду Федерального Президента Німеччини.
Про це повідомляє прес-служба Президента України.
Як повідомляв УНІАН, 18 березня Федеральні збори ФРН обрали 72-річного правозахисника Й.ГАУКА на посаду Президента Німеччини.
Й.ГАУКА висували п`ять з шести парламентських партій, зокрема правляча коаліція під керівництвом канцлера Ангели МЕРКЕЛЬ.
Посада Президента стала вакантною після відставки 17 лютого Крістіана ВУЛЬФА. Він заявив, що не має належної підтримки і довіри громадян, тому надалі цю представницьку посаду обіймати не може. Прокуратура Ганновера проводить розслідування щодо вже колишнього президента, його звинувачують в зловживанні службовим становищем і отриманні фінансових вигод.